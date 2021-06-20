الاتحاد المصري للسلاح يعلن قائمة المشاركين في أولمبياد طوكيو

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أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح برئاسة عبد المنعم الحسيني عن أسماء اللاعبين المرشحين للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

ومن المقرر إقامة الأولمبياد في الفترة من 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد تأجيلها عام كامل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقد صباح اليوم الأحد اجتماعًا لمجلس إدارة الاتحاد المصري للسلاح، وبناءً عليه تم إرسال أسماء اللاعبين للاتحاد الدولي للعبة.

وجاء من بين المرشحين في منافسات الفردي «سيف المبارزة» للرجال محمد السيد، وندى حافظ للسيدات.

ومنافسات فرق الشيش للرجال: علاء أبو القاسم، محمد ماهر حمزة، محمد حسام، يوسف ثناء، وشيش السيدات: يارا الشرقاوي، نهى هاني، نورا منير،مريم الزهيري.

وسلاح السيف للرجال: محمد عامر، زياد السيسي، مهاب سامر، مدحت معتز.

ويذكر أن علاء أبو القاسم قد حصد فضية أولمبياد لندن 2012، ويعد أحد المرشحين لحصد ميدالية أولمبية جديدة.

وكان عبد المنعم الحسينى رئيس اتحاد السلاح قد كشف عن التنسيق مع اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة لحصول المنتخب الوطني على لقاح كورونا قبل السفر إلى روسيا يوم 26 يونيو الحاليى للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لأولمبياد طوكيو.