رئيس وزراء قطر: أول انتخابات لمجلس الشورى في أكتوبر وستكون نزيهة

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أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، اليوم الأحد، عزم قيادة بلاده على أن تتم انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر المقبل وفق إجراءات نزيهة وشفافة.

وخلال حوار شامل أجراه مع رؤساء الصحافة القطرية، قال رئيس الوزراء إن الحكومة حريصة على مشروع قانون نظام الانتخاب، على ألا يكون للمال دور في العملية الانتخابية.

وأضاف الشيخ خالد بن خليفة أن الحكومة وضعت سقفا للإنفاق على الدعاية الانتخابية، وتم تجريم حصول أي مرشح على دعم أو تمويل أجنبي، وكذلك تجريم أية محاولة لشراء الأصوات.

وتابع: «دورنا كحكومة هو ضمان نزاهة الانتخابات وحيادية كافة المؤسسات تجاه أي مرشح، تحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص»، مشيرا إلى أن هذا الحياد يشمل الإعلام، وذلك من خلال «إتاحة فرصة عادلة في التغطية الإعلامية لكل مرشح. كما حرصنا على توسيع الدوائر لتشمل جميع شرائح وفئات المجتمع».

ونوه رئيس الوزراء بما جاء في خطاب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في الثالث من نوفمبر الماضي، والذي أكد فيه أن «الاستعدادات لانتخابات مجلس الشورى كادت تصل إلى ختامها، وسوف تجرى في شهر أكتوبر المقبل».