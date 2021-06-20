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رد ناري من عبدالله جمعة بشأن هجوم جماهير عليه

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رد ناري من عبدالله جمعة بشأن هجوم جماهير الزمالك عليه رد ناري من عبدالله جمعة بشأن هجوم جماهير عليه

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رد عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، على الانتقادات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وكان عبدالله جمعة، تعرض لانتقادات كبيرة من جماهير نادي الزمالك خلال الفترة الماضية، بسبب ظهوره بشكل مستمر في الحفلات والمناسبات والسهرات مع اصدقائه، وهو ما ربطته الجماهير بعدم التزام اللاعب في البرنامج التأهيلي الموضوع له من جانب الجهاز الطبي للزمالك للتعافي من إصابته، خاصة أنه مر عليها فترة طويلة.

كما قام الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأبيض بتوقيع عقوبة على اللاعب بسبب عدم إلتزامه، وهو ما جعل جماهير القلعة البيضاء تهاجمه بشدة.

وكتب عبدالله جمعة، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «انستجرام»: «في صفحات كتير كاتبة عني حاجات في حياتي الشخصية، متخصش حد غيري وكاتبين عن خروجات مع صحاب ليا واني مش ملتزم في النادي ولا بحضر تمرين، ياريت قبل ما تكتب اي خبر عني تسأل الأول وتعرف نوع إصابتي ايه وتعرف أنا تمرن ولا، أنا نوع إصابتي جزع في الرباط الداخلي للركبة من الدرجة الثانية».

المصرى اليوم

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