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تعرف على أسماء وصور ودرجات العشرة الأوائل في إعدادية مطروح 2021 (اعرف نتيجتك)

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حصلت «المصرى اليوم» على أسماء الـ10 الأوائل على مستوى محافظة مطروح في الشهادة الإعدادية، وذلك عقب اعتمادها من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وحصدت جاسمين محمد عبدالحليم على المركز الأول «إدارة مطروح»، وضياء محمد محمد على المركز الأول مكرر «إدارة مطروح»، ووصال مصطفى عطية على المركز الثاني «إدارة مطروح»، أبانوب فوزي صبحي على المركز الثاني مكرر «إدارة مطروح»، يارا محمد محمد على المركز الثاني مكرر «إدارة مطروح»، رحمة محروس عبدالمالك على المركز الثاني مكرر «قطاع البنجر».

بينما حصدت شهد محمد إبراهيم على المركز الثاني مكرر «إدارة مطروح»، حبيبة محمد سعد على المركز الثاني مكرر «إدارة الضبعة»، ملك حسام عبدالرحمن على الثاني مكرر «إدارة مطروح»، سماح أحمد محمود مطروح على المركز الثاني مكرر «إدارة مطروح».

مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح
مطروح

المصرى اليوم

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