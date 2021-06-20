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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي

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هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي
ضمن البرامج المقدمة للمجتمع خلال شهر شوال

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي

نفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، ٣٢٥٣٩ منشطًا توعويًّا ووقائيًّا، ضمن البرامج التوعوية للمجتمع خلال شهر شوال.

ونفذ الفرع (١٦٠٢٨) منشطًا متعلقًا بحملة "رب اجعل هذا البلد آمنًا"، و(٤١٩٢) منشطًا لحملة (الخوارج شرار الخلق)؛ اللتين أطلقتْهما الرئاسة العامة لتعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة والوطنية.

أما الجولات التوعوية فبلغت (١٢٢٢٠٩) جولات توعوية، وفيما يتعلق بالدروس الشهرية للأمن الفكري فبلغ عددها (٩١) درسًا تستهدف توعية وتوجيه منسوبي الهيئة.

كما تم نشر المحتوى التوعوي عبر الوسائل والشاشات الإلكترونية واللوحات بكل أنواعها، بالتعاون مع أمانة المنطقة والبلديات والمستشفيات، وكان لهذا التعاون المثمر مع الجهات الحكومية والأهلية الأثر الملموس في التوعية والجهود الوقائية.

يذكر أن الفرع فعّل العديد من المبادرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للتوعية المجتمعية والوطنية، مع التأكيد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية.

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي

هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ أكثر من 32 ألف منشط توعوي ووقائي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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