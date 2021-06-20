أخبار عاجلة

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو -
العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. فيديو
  4. فيديو اليوم السابع

حمادة طلبة - مضيت للزمالك علي "بياض" وبعدين مشيت على النت

Print
مواضيع متعلقة
دموع الطلاب من صعوبة العربى و5 حالات غش.. أبرز مشاهد أول أيام الثانوية العامة

دموع الطلاب من صعوبة العربى و5 حالات غش.. أبرز مشاهد أول أيام الثانوية العامة

تعرف على عدد السكان ونسبة الذكور والإناث بجناح "التعبئة والإحصاء" بمعرض الكتاب

تعرف على عدد السكان ونسبة الذكور والإناث بجناح "التعبئة والإحصاء" بمعرض الكتاب

3 طرق سهلة لتنظيف الكرشة من غير مجهود

3 طرق سهلة لتنظيف الكرشة من غير مجهود

عوامل دعمت صعود الذهب عالميًا وفي مصر

عوامل دعمت صعود الذهب عالميًا وفي مصر