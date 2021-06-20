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تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 صباحاً
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 صباحاً
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 صباحاً
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 صباحاً
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 صباحاً
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين
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الأحد 11 يوليو 2021 07:48 صباحاً
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021
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الأحد 11 يوليو 2021 07:42 صباحاً
تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021
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الأحد 11 يوليو 2021 07:42 صباحاً
تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو
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الأحد 11 يوليو 2021 07:42 صباحاً
العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا
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الأحد 11 يوليو 2021 07:42 صباحاً
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حمادة طلبة - مضيت للزمالك علي "بياض" وبعدين مشيت على النت
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الأحد 20 يونيو 2021 04:54 مساءً
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