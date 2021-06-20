بسجادة صلاة.. كيف ظهرت مودة الأدهم في جلسة محاكمتها في «الاتجار بالبشر»؟

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ظهرت مودة الأدهم خلال جلسة الحكم عليها هي وحنين حسام و3 آخرين، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر»، حاملة سجادة صلاة.

واستقبلت مودة الأدهم الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه، بهدوء. وكانت مودة الأدهم، في جلسة سابقة بمقر محاكمتها بمحكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، ظلت تبكى وتصرخ مرددة «خرجوني من هنا».

عاقبت المحكمة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري، حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومودة الأدهم و٣ آخرين بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كل منهم ٢٠٠ ألف جنيه.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.