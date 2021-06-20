بعد صراخها بجلسة سابقة «خرجوني من هنا».. رد فعل مودة الأدهم بعد حكم الـ 6 سنوات

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استقبلت مودة الأدهم الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه في اتهامها مع حنين حسام و3 آخرين بـ«الاتجار بالبشر» بهدوء.

كانت مودة الأدهم، في جلسة سابقة بمقر محاكمتها بمحكمة جنايات القاهرة في التجمع الخامس، ظلت تبكى وتصرخ مرددة «خرجوني من هنا».

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الاتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.