تضامن الشرقية : إنقاذ مواطن يعاني من العزلة والمرض

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وجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالشرقية، فريق التدخل السريع المحلى بحث حالة مواطن يعاني من العزلة والمرض، فور ورود بلاغ من بوابة الشكاوي الإلكترونية الحكومية عن الحالة.

وقالت المديرية في بيان لها: إنه بفحص الحالة تبين أنه رجل يبلغ من العمر ٥٨ عاما، حاصل على معهد إدارة وسكرتارية، ومتزوج منذ عام ١٩٩١، وقام بالسفر لعدد من دول العالم آخرهم الإمارات وعاد منها في يوليو ٢٠٢٠، له ولد عمره ٢٧ عاما حاصل على بكالريوس هندسة كيمياء جامعة خاصة، وبنت عمرها ٢٤ سنة حاصلة على بكالوريوس تجارة انجليزي.

وفور عودته لمصر بعد غياب سنوات وبدون أموال، حيث كان يرسل مدخراته لأسرته وقام بكتابة شقته في جسر السويس باسم زوجته، وحدث خلاف كبير بينه وبين زوجته وأبنائه ترك على إثرها المنزل، وقام بالسكن في منزل صديق قديم من منيا القمح يعمل ترزي.

وأوضحت المديرية في بيانها أن حالة الرجل الصحية غير مستقرة، حيث يعاني من مرض بالقلب وقام بعمل أكثر من عملية قسطرة، ويعاني الان من الوحدة والعزلة النفسية وجحود الأبناء، ويرغب في الإقامة في إحدي دور رعاية المسنين.

وأكدت المديرية التواصل مع دار رعاية جمعية رسالة للمسنين في قرية الشوبك التابعة للزقازيق لتسهيل دخوله الدار بدون أجر، وتمت الموافقة من الجمعية، وجاري اتخاذ باقي الإجراءات لدخوله الدار، كما تم تقديم الدعم النفسي للحالة ووأيضا الحصول على تليفونات أبنائه للتواصل معهم لاعادة الوضع كما كان للعمل على استقرار الأسرة