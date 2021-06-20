جامعة العريش تطلق قافلة بمناسبة اليوم العالمى للبيئة

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أعلن الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس جامعة العريش عن انطلاق قافلة للاصحاح البيئى، بمناسبة احتفال الجامعة باليوم العالمى للبيئة .

وأكد رئيس الجامعة في كلمته بهذه المناسبة اليوم الأحد بحضور وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ولفيف من القيادات الجامعية، على دور الجامعة في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأنه في هذا الاطار سيتم اطلاق قافلة الإصحاح البيئى غدا الاثنين إلى حى السكاسكة بالعريش لخدمة المواطنين.. حيث تضم القافلة علماء وخبراء في مجالات عديدة منها: الطب البشرى والطب البيطرى والزراعة والاجتماع، منوها إلى دور الجامعة في الخدمة العامة وتنفيذ المبادرات والقوافل الجامعية في المجالات الثقافية والرياضية والبيئية، وفى مجالات الصحة والتعليم والزراعة والطب البيطرى وقوافل الاصحاح البيئى والقوافل العلاجية لتقديم خدماتها لكافة فئات المجتمع من أهل سيناء وحل المشاكل الخاصة بهم في مختلف المجالات .

وأشار الدكتور حاتم سلامة وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن الدكتور رئيس الجامعة قام بتقييم آداء وكلاء الكليات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على مستوى الجامعة خلال فترة الامتحانات.. مشيدا بدورهم في تطبيق كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأعلن أن كل التوجهات منصبة على تحقيق أهداف الجامعة التعليمية والبحثية وعلى الدور التنموى والمجتمعى، وابراز دور الجامعة ليكون لها دورا تنمويا وخدميا في خدمة المجتمع المحلى وتنمية البيئة.