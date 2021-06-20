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المشدد 10 سنوات لـ حنين حسام و6 لـ مودة الأدهم و3 آخرين وتغريمهم مليون جنيه فى «الاتجار بالبشر»

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المشدد 10 سنوات لـ حنين حسام و6 لـ مودة الأدهم و3 آخرين وتغريمهم مليون جنيه فى «الاتجار بالبشر» المشدد 10 سنوات لـ حنين حسام و6 لـ مودة الأدهم و3 آخرين وتغريمهم مليون جنيه فى «الاتجار بالبشر»

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قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة حنين حسام بالسجن المشدد ١٠ سنوات وتغريمها ٢٠٠ ألف جنيه، ومعاقبة مودة الأدهم، و٣ آخرين حضوريا بالسجن المشدد ٦ سنوات وتغريم كلا منهم ٢٠٠ ألف جنيه، في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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