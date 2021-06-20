تراجيديا روميو وجولييت بطريقة الباليه على المسرح الكبير

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عرض الباليه الشهير روميو وجولييت تقدمه فرقة باليه اوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو نادر عباسى ومن إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل والإخراج الفنى لـ ارمينيا كامل في ٤ ليال تبدا الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 22، 23، 24، 25 يونيو على المسرح الكبير .

باليه روميو وجولييت وضع موسيقاه الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف والرقصات لكل من ليونيد لافروفسكي، جون كرانكو، ماكميلان وعبدالمنعم كامل ومستلهم من المسرحية الرومانسية التراجيدية للكاتب الانجليزي الشهير وليم شكسبير التي تحمل نفس الاسم وتدور في مدينة فيرونا الايطالية وتحكي قصة الصراع بين ارقي عائلتين في المدينة منتيجيو وكابوليت حيث يخرج منهما عاشقين هما روميو وجولييت ويحاولان الارتباط رغم الخلافات بين العائلتين لكن نتيجة هذا الصراع يقادا إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفييتي وقدمت أولي عروضها في نفس العام، تأثرت في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها، بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فظهر الخط المعاصر في أعمالها من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين، وأصبحت أحدى فرق دار الأوبرا المصرية عام 1991، قدمت خلال المواسم الماضية عددا من الباليهات العالمية الكاملة، وقامت بجولات فنية في مختلف دول العالم، منها المكسيك وفرنسا وإنجلترا وأيرلندا وكوريا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتشيك وإيطاليا وتركيا ولبنان والأردن وكندا وروسيا، ويضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها سبارتكوس، دون كيشوت، كسارة البندق، بحيرة البجع وزوربا .