أخبار عاجلة

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو -
العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. المصرى اليوم

تراجيديا روميو وجولييت بطريقة الباليه على المسرح الكبير

Print
تراجيديا روميو وجولييت بطريقة الباليه على المسرح الكبير تراجيديا روميو وجولييت بطريقة الباليه على المسرح الكبير

لاقتراحات اماكن الخروج

عرض الباليه الشهير روميو وجولييت تقدمه فرقة باليه اوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا اوبرا القاهرة قيادة المايسترو نادر عباسى ومن إخراج الراحل الدكتور عبدالمنعم كامل والإخراج الفنى لـ ارمينيا كامل في ٤ ليال تبدا الثامنة مساء الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة 22، 23، 24، 25 يونيو على المسرح الكبير .

باليه روميو وجولييت وضع موسيقاه الروسي العالمي سيرجي بروكوفيف والرقصات لكل من ليونيد لافروفسكي، جون كرانكو، ماكميلان وعبدالمنعم كامل ومستلهم من المسرحية الرومانسية التراجيدية للكاتب الانجليزي الشهير وليم شكسبير التي تحمل نفس الاسم وتدور في مدينة فيرونا الايطالية وتحكي قصة الصراع بين ارقي عائلتين في المدينة منتيجيو وكابوليت حيث يخرج منهما عاشقين هما روميو وجولييت ويحاولان الارتباط رغم الخلافات بين العائلتين لكن نتيجة هذا الصراع يقادا إلى مصيرهما المحتوم وهو الموت.

جدير بالذكر أن فرقة باليه أوبرا القاهرة تأسست عام 1966 وكانت تابعة للمعهد العالي للباليه وقام بتدريب أعضائها خبراء من الاتحاد السوفييتي وقدمت أولي عروضها في نفس العام، تأثرت في بداياتها بالباليه الروسي والكلاسيكي ثم برزت ضرورة البحث عن شخصية متفردة للفرقة تحفظ لها تميزها وهويتها، بالإضافة إلى تقديم العروض المعاصرة فظهر الخط المعاصر في أعمالها من خلال مخرجين ومصممي رقصات مصريين، وأصبحت أحدى فرق دار الأوبرا المصرية عام 1991، قدمت خلال المواسم الماضية عددا من الباليهات العالمية الكاملة، وقامت بجولات فنية في مختلف دول العالم، منها المكسيك وفرنسا وإنجلترا وأيرلندا وكوريا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية والصين والتشيك وإيطاليا وتركيا ولبنان والأردن وكندا وروسيا، ويضم ريبرتوارها العديد من العروض الكلاسيكية العالمية منها سبارتكوس، دون كيشوت، كسارة البندق، بحيرة البجع وزوربا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا