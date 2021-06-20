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نهي الطحان تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية الإسماعيلية»

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نهي الطحان تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية الإسماعيلية» نهي الطحان تمثل النيابة الإدارية أمام «تأديبية الإسماعيلية»

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حضرت المستشارة نهي السيد الطحان، عضو هيئة النيابة الإدارية، ومثلت النيابة الإدارية وباشرت الادعاء التأديبي أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي لهيئة النيابة الإدارية، إن ذلك يأتي استمرارا لسياسة النيابة الإدارية نحو تكليف عضوات الهيئة بتمثيل الادعاء أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة.

وأضاف أن «نهي» سبق لها تمثيل النيابة الإدارية في مباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة بمحافظة الإسماعلية لثلاث جلسات سابقة.

وبهذا يصبح إجمالي عدد السيدات اللائي قمن بمباشرة الادعاء التأديبي أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة حتى الآن سبعة وعشرين عضوة من عضوات النيابة الإدارية.

ومن نافلة القول أن النيابة الإدارية تباشر سلطة الاتهام أمام المحاكم التأديبية وفقًا لأحكام القانون.

المصرى اليوم

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