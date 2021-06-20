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محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.3%

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محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.3% محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.3%

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اعتمد محافظ مطروح خالد شعيب نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي (2020 /2021) بنسبة نجاح 86.3%، بفارق أعلى 2.3% عن العام الماضي.

وقال المحافظ، في بيان، الأحد، إن نسب النجاح بالإدارات التعليمية بلغت: سيوة 98.5% والعلمين 94% والسلوم 93% والبنجر 86% ومرسى مطروح 86% والنجيلة 84% وبراني 83% والبنجر 82% والضبعة 78%، كما حصل طالبان على الدرجات النهائية ضمن العشرة الأوائل على مستوى مطروح.

وأوضح المحافظ أن إجمالي الطلاب والطالبات الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام، بلغ 9233 طالبًا، بنسبة حضور 93%.

وهنأ المحافظ الطلاب المتفوقين والناجحين وأسرهم على جهدهم واجتهادهم طوال العام في ظل ظروف استثنائية مع جائحة «كورونا»، ووجه الشكر لمديرية التربية والتعليم لجهود العاملين بها بالتنسيق مع مديرية الصحة طوال فترة الامتحانات، كما قام المحافظ بالاتصال تليفونيًا بالأوائل لتهنئتهم بالنجاح، متمنيًا لهم مزيدًا من التفوق.

وفي سياق متصل، اعتمد المحافظ نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 86.8%، ونتيجة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 100%، ولطلاب التربية الفكرية بنسبة 100%.

للاطلاع على النتيجة، بالبحث برقم الجلوس والإدارة التعليمية، اضغط هنا

المصرى اليوم

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