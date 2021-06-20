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فصل الموظف متعاطي المخدرات.. الإدارية العليا ناشدت المشرع والرئيس يستجيب

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فصل الموظف متعاطي المخدرات.. الإدارية العليا ناشدت المشرع والرئيس يستجيب فصل الموظف متعاطي المخدرات.. الإدارية العليا ناشدت المشرع والرئيس يستجيب

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استجابة قضائية تشريعية أعلنها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية اليوم بتصديقه على مشروع القانون الخاص بفصل الموظف الذي يثبت تعاطيه المخدرات فصلا نهائيا من عمله بالجهاز الإداري للدولة، والذي يعد إجراء تشريعيا حاسما لتطهير الوظيفة العامة وحمايتها من العناصر التي تسيء إليها وتضر ضررا مباشرا بالمواطن.

تصديق الرئيس السيسي على قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات والذي نشرته الجريدة الرسمية صباح اليوم جاء بعد مناشدة قضائية من المحكمة الإدارية العليا سبق وناشدتها للمشرع في حكم أصدرته ديسمبر 2019 وأرست فيه مبدأً قانونيا جديدا خاصا بفصل الموظف العام الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وأهابت المحكمة في حكمها بمجلس النواب إصدار قانون يلزم الجهاز الإدارى للدولة بإجراء تحاليل دورية للكشف عن المخدرات مهما بلغت الدرجة الوظيفية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي وحسين محمود ونبيل عطا الله نواب رئيس مجلس الدولة بفصل موظف بالتربية والتعليم بإحدى مدارس شمال الجيزة التعليمية، ثبت تعاطيه المواد المخدرة متمثلة في عقار الترامادول في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حكمها إنها وإذ تناشد المشرع بضرورة الإسراع في وضع قانون يحمي الوظيفة العامة من هذه العناصر التي تسيء للجهاز الإداري، ليتخذ مجلس النواب خطوات جادة من واقع مسؤوليته التشريعية ويبحث ويناقش نصوص هذا المشروع الذي تقدمت به ويوافق عليه بعد صياغة قانونية دقيقة، أخرجها الرئيس السيسي إلى النور اليوم بالتصديق عليه ونشره بالوقائع المصري ليصبح من تاريخ صدوره ساريا ملزما على كل موظفي الدولة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية في خطوة رئاسية جديدة لنزع الفساد بكافة صوره من كافة قطاعات الدولة.

المصرى اليوم

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