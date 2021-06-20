ضبط 36 كيلو لحوم منتهية الصلاحية و60 مخبزًا مخالفًا في حملات تموينية بالشرقية

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية التموين من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

شنت إدارة تموين فاقوس، بالتنسيق مع مجلس المدينة، والإدارة الصحية، والطب البيطري، حملات تفتيشية على المخابز والبقالين التموينيين، ومحلات الجزارة والسلع الغذائية والأسواق، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات خلال الفترة من ١٠- ١٧ يونيو الجاري عن تحرير 5 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 32 كيلو لحوم، وتحرير محضري جنح مجهول المصدر وتم التحفظ على 2 علبة شحم و3 علب تمر زنة 1 كيلو، كما تم تحرير محضر جنحة لبيع سجائر زيادة عن السعر، وتحرير محضر جنح لحوم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ 3 كيلو كفتة وكيلو سجق، فضلا عن تحرير محضري جنح مجهول المصدر، وتم التحفظ على 6 علب دهان للأحذية و10 ولاعات مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنح مجهول المصدر وتم التحفظ على موتور مياه ومعداته.

كما تم تحرير ٦٠ تقرير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتوقف عن الإنتاج وعدم الإعلان عن الأسعار.