أخبار عاجلة

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو -
العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

ضبط 36 كيلو لحوم منتهية الصلاحية و60 مخبزًا مخالفًا في حملات تموينية بالشرقية

Print
ضبط 36 كيلو لحوم منتهية الصلاحية و60 مخبزًا مخالفًا في حملات تموينية بالشرقية ضبط 36 كيلو لحوم منتهية الصلاحية و60 مخبزًا مخالفًا في حملات تموينية بالشرقية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز، ومصانع ومخازن المواد الغذائية ومحطات الوقود، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية، والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها في السوق السوداء، وتطبيق القانون على المخالفين.

شنت إدارة تموين فاقوس، بالتنسيق مع مجلس المدينة، والإدارة الصحية، والطب البيطري، حملات تفتيشية على المخابز والبقالين التموينيين، ومحلات الجزارة والسلع الغذائية والأسواق، للوقوف على مدى التزام أصحابها بالقوانين ومدى صلاحية السلع المعروضة بالأسواق للاستهلاك الآدمي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أسفرت الحملات خلال الفترة من ١٠- ١٧ يونيو الجاري عن تحرير 5 محاضر جنح لحوم للذبح خارج السلخانة وتم التحفظ على 32 كيلو لحوم، وتحرير محضري جنح مجهول المصدر وتم التحفظ على 2 علبة شحم و3 علب تمر زنة 1 كيلو، كما تم تحرير محضر جنحة لبيع سجائر زيادة عن السعر، وتحرير محضر جنح لحوم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ 3 كيلو كفتة وكيلو سجق، فضلا عن تحرير محضري جنح مجهول المصدر، وتم التحفظ على 6 علب دهان للأحذية و10 ولاعات مجهولة المصدر، وتحرير محضر جنح مجهول المصدر وتم التحفظ على موتور مياه ومعداته.

كما تم تحرير ٦٠ تقرير إثبات حالة ضد مخابز مخالفة، لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتوقف عن الإنتاج وعدم الإعلان عن الأسعار.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

«شرطة التموين»: ضبط 1546 قضية خلال 24 ساعة

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

"مباحث التموين": ضبط 1527 قضية تموينية خلال 24 ساعة  

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

«4 زجاجات زيت على البطاقة».. التموين تكشف الضوابط الجديدة لصرف السلع

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك

التموين تحسم الجدل حول رفض تسجيل شعار «نادي القرن الحقيقي» لصالح الزمالك