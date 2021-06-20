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المملكة وإستونيا تعززان الشركات بمجال الاقتصاد والحكومة الرقمية

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المملكة وإستونيا تعززان الشركات بمجال الاقتصاد والحكومة الرقمية المملكة وإستونيا تعززان الشركات بمجال الاقتصاد والحكومة الرقمية
"السواحة" يبحث آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بين البلدين

المملكة وإستونيا تعززان الشركات بمجال الاقتصاد والحكومة الرقمية

بحث وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، سبل تعزيز جسور التعاون الرقمي وتبادل الخبرات في مجال الرقمية ودعم نمو الاقتصاد الرقمي بين المملكة وجمهورية إستونيا.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم وفدًا إستونيًّا ضم كًلّا من: وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاتصالات سيم سكوت، وسفير جمهورية إستونيا -غير المقيم- المُعيّن لدى المملكة جان راينهولد، إلى جانب ممثلين لكبرى الشركات الإستونية العاملة في المجال.

وناقش اللقاء آليات الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، وتقديم التسهيلات للشركات الإستونية للاستثمار في السوق السعودي الواعد والزاخر بالفرص، إضافة إلى تحفيز ريادة الأعمال بين البلدين.

وعقب اللقاء قدّم الوفد الإستوني ورشة عمل حضرها عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، هدفت إلى ترسيخ أطر التعاون المشترك، وتعزيز الشراكات في مجالات التقنية، وتبادل الخبرات والتجارب، إضافة إلى التعرف على الفرص، وخاصة في مجال توظيف التقنيات في الصناعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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