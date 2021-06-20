أخبار عاجلة

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو -
العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام

Print
العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام
بعد عمليات بحث مكثفة عنه

العثور على جثة طفل سقط في وادي الحائر قبل 10 أيام

عُثر اليوم، على جثة الطفل الذي سقط في وادي الحائر بالرياض، قبل نحو 10 أيام.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية.

وكانت "سبق" قد نشرت سقوط طفل يبلغ من العمر 7 سنوات في وادي الحائر بالقرب من مزاد تشاليح الحائر، أثناء تنزه ذويه بالقرب من الوادي، حيث سقط ابنهم، وحاول والده إنقاذه لكنه لم يستطع.

وفور تلقي فِرق الدفاع المدني بالرياض البلاغَ باشرت عمليات البحث عن الطفل، بمشاركة فريق إنجاد للبحث والإنقاذ.

وجاء العثور على الطفل بعد عمليات بحث مكثفة ومتواصلة قامت بها آليات وفرق الدفاع المدني وفريق إنجاد للبحث والإنقاذ، خلال الأسابيع الماضية، طبقاً لـ الاخبارية .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

"الأرصاد": أمطار رعدية على عسير تتواصل حتى 8 مساءً

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

كوريا الجنوبية تسجّل 1324 إصابة جديدة بكورونا و5 حالات وفاة

مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام

مرض الكوليرا يفتك بـ 325 شخصاً في نيجيريا منذ بداية العام

بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021

بعد غياب 28 عاماً.. الأرجنتين تتوّج بلقب كوبا أمريكا 2021