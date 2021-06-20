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محافظ المنيا يزور 24 مصابا في «انفجار أسطوانة بوتاجاز»

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محافظ المنيا يزور 24 مصابا في «انفجار أسطوانة بوتاجاز» محافظ المنيا يزور 24 مصابا في «انفجار أسطوانة بوتاجاز»

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تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الأحد، الموقع العام للحريق الذي نشب بأحد المطاعم بشارع الجمهورية بمركز أبوقرقاص، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز، حيث طالت الخسائر 6 محلات تجارية ومنزل، وأسفر الحريق عن إصابة 24 حالة تم نقلهم لمستشفى الفكرية بأبوقرقاص والمنيا العام والتأمين الصحي.

وجه المحافظ الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة بتشكيل لجنة لحصر المحال التجارية، للإسراع في تركيب الغاز الطبيعي للمحلات، مع حصر المحلات المرخصة وغير المرخصة. كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بصرف الإعانات العاجلة المقررة للمستحقين المتضررين من الحريق. وتابع المحافظ الحالة الصحية للمصابين بمستشفى الفكرية بأبوقرقاص وكذلك مستشفى المنيا العام، حيث أعرب عن خالص دعواته للمصابين بالشفاء العاجل، ووجه الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللائقة للمصابين، وتقديم كافة أوجه الدعم الطبي للحالات المصابة.

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واتخذت الوحدة المحلية لمدينة أبوقرقاص كافة الإجراءات اللازمة، للبدء في إزالة آثار الحريق، وتم فرض كردون أمني، وجار رفع المخلفات والأنقاض، كما تم فصل التيار الكهربائي والمياه والغاز عن المنازل، بالتنسيق مع أجهزة الأمن.

المصرى اليوم

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