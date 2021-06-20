تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية.. ختام فعاليات المناورة «رعد- 5» (صور)

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أُختتمت فعاليات المناورة (رعد- 5) التي تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة والتي استمرت لعدة أيام وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة

تضمنت المرحلة الختامية قيام المفارز الميكانيكية والمدرعة بصد وتدمير عناصر الإبرار البحرى والجوى المعادى التي تم إنزالها بحرًا وإبرارها جوًا لإحتلال خط حيوى بمحاذاة ساحل، وذلك بمشاركة القوات البحرية التي قامت بالتصدى للقطع البحرية المعادية القائمة بالإبرار وتدميرها بالتعاون مع القوات الجوية ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى والمدفعية وعناصر المهندسيين العسكريين، وإبرار عناصر القوات الخاصة لسرعة إحتلال رأس الشاطئ وتأمينه ضد الهجوم المعادى، كما تم تنفيذ عدد من الرمايات بالذخيرة الحية للعديد من الأعيرة لتدمير العناصر المتسللة للوصول إلى الساحل، ظهر خلال المرحلة المستوى الراقى والإحترافية العالية للعناصر المشاركة في تنفيذ المهام المكلفين بها.

حضر المرحلة الختامية عدد من كبار قادة القوات المسلحة وعدد من دارسي الكليات والمعاهد العسكرية .

ختام فعاليات المناورة ( رعد - 5 ) التى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية

ختام فعاليات المناورة ( رعد - 5 ) التى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية

ختام فعاليات المناورة ( رعد - 5 ) التى تنفذها إحدى وحدات المنطقة الشمالية العسكرية