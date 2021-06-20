معاهد الإسكندرية تشارك بمسابقة «فارس المتون» في موسمها الأول (الضوابط والمحاور)

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تشارك معاهد المنطقة الازهرية بالاسكندرية، بمسابقة “فارس المتون” في موسمها الأول (دورة الإمام الطيب)، لحفظ وتأليف وشرح المتون التي كان لها الفضل في حفظ التراث الإسلامي، والتي ينظمها ويشرف عليها المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد، وذلك بناءً على موافقة رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

وقال الشيخ أحمد هاشم رئيس المنطقة الأزهرية في الاسكندرية، أن المسابقة تأتي انطلاقًا من دور الأزهر الشريف في الحفاظ على التراث الإسلامي، وحماية الهوية الثقافية العربية الإسلامية، والدفاعِ عن قيمِ الوسطية والاعتدال في الفكر الإسلامي، ونشر العلوم الشرعية، واللغة العربية، والتصدّي لتيارات التطرف والتشدد، ونشر قيم العدالة والمؤاخاة والتسامح في شتى أنحاء العالم، واستكمالاً للمبادرات التي يقدمها قطاع المعاهد الأزهرية لخدمة التراث الإسلامي، وكذا انطلاقًا من سبل التعاون بين قطاعات الأزهر الشريف، ولما كان من بين الفئات المستهدفة بالمبادرة مكاتب ودور التحفيظ المعتمدة من قطاع المعاهد الأزهرية، وكذلك الدارسين بمعاهد تعليم الوافدين، والتي يشرف عليها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب برئاسة الدكتورة نهلة الصعيدي عميد كلية العلوم الإسلامية للطلاب الوافدين بجامعة الأزهر؛ فإن مركز التطوير يدعو جميع الطلاب بمعاهد البعوث الإسلامية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي) ومعاهد الأزهر لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها للاشتراك في إحدى محاور المسابقة (حفظ المتون – تأليف المتون – شرح المتون) أو جميع المحاور.

وأوضح أنه تقومُ المبادَرة على ثلاثة محاور رئيسية، هي، المحور الأول حفظ المتون العلميَّة، ويمكن الاختيار من بين المتون التَّالية، أو غيرها، فيما يوافق المناهج الأزهرية في العُلوم الشَّرعيَّة والعربية وهي، متون العلوم الشرعية، وتشمل علم التَّجويد:(تحفة الأطفال- الجزريَّة- الشَّاطبيَّة)، والحديث وعلومه:(الأربعين النَّوويَّة- الأربعين العَجْلونيَّة- البَيقونيَّة)، والتَّفسير وعلومه:(منظومة الزَّمزمي في علوم القرآن)، وعلم العقيدة:( عقيدة العوام- الخريدة البهيَّة- جوهرة التَّوحيد-بَدء الأمالي)، وعلم المنطق: (السُّلم المُنَوْرَق – إيساغوجي)، وعلم البحث والمناظرة: ( آداب البحث لزين المَرْصَفي- منظومة طاش كُبرى زادة)، وعلم الميراث: (الرَّحبيَّة- السِّراجيَّة)، والفقه وأصوله: (المختار للفتوى (فقه حنفي) – متن ابن عاشر (فقه مالكي) – متن أبي شجاع (فقه شافعي)- مختصر الخِرقي(فقه حنبلي)-متن الورقات).

كما تشمل المسابقة، متون العلوم العربية، وتشمل علم النَّحو:(متن الأجرومية-نظم الأجرومية- ألفية ابن مالك-ألفية ابن معطي-مُلحة الإعراب-متن قطر النَّدى)، وعلم الصَّرف: (متن البناء- منظومتي لاميَّة الأفعال وفيما ورد من الأفعال بالواو والياء لابن مالك)، وعلم البلاغة:(الجوهر المكنون في الثَّلاثة فنون-مائة المعاني والبيان والبديع-مُلحة البيان)، وعلم العروض والقوافي: (ألفيَّة الآثاري في العروض والقوافي)، وعلم الخطِّ والرَّسْم:(رائيَّة ابن البواب- بهجة الطُّلاب وتحفة القرَّاء والكُتَّاب للببلاوي).

وأشار إلى أن المحور الثاني يشمل نظم متون علميَّة جديدة، حيث يقوم المتسابق بنظم متن في أيِّ مادَّة من الموادِّ الدِّراسيَّة المقرَّرة على طُلَّاب المراحل الدِّراسيَّة المُختلفة، على غرار المتون السَّابقة، والمحور الثالث عبارة عن شرح المتون العلميَّة، ويقوم المتسابق بشرح متن في أيِّ مادَّة من الموادِّ الدِّراسيَّة المقرَّرة على طُلَّاب المراحل الدِّراسيَّة المُختلفة، شرحًا مناسبا، وَفق الأصول العلمية المتبعة في ذلك.