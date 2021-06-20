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اتصل بوالده وأبلغه أنه سيشنق نفسه.. انتحار طالب فى قنا

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اتصل بوالده وأبلغه أنه سيشنق نفسه.. انتحار طالب فى قنا اتصل بوالده وأبلغه أنه سيشنق نفسه.. انتحار طالب فى قنا

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انتحر طالب جامعي الأحد، إثر قيامه بشنق نفسه في المروحة داخل شقة سكنية إيجار بالطابق الثاني، بمنطقة مساكن قنا.

وتلقى اللواء محمد أبوالمجد مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا يفيد بورود بلاغ من سمسار عقار سكني، يفيد بانتحار طالب جامعي بشنق نفسه في مروحة الشقة بالطابق الثاني بمنطقة المساكن التابعة لبندر قنا.

وكشفت التحريات أن الطالب يُدعى «محمد. ع. أ» 23 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية، جامعة جنوب الوادي بقنا، من سفاجا، مقيم داخل شقة إيجار بمنطقة المساكن.

وتبين أنه قبل انتحاره اتصل بوالده، وأبلغه أنه سوف يقوم بشنق نفسه، فأبلغ والده السمسار وعند طلوع الشقة وجده مشنوقا في المروحة. تمت معاينة الجثة من قبل النيابة العامة وتم نقلها لمشرحة المستشفى، وتحرر المحضر بالواقعة لتتولى النيابة، التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، التحقيق.

المصرى اليوم

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