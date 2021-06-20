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«اقتصادية الإسماعيلية» تؤجل قضية السفينة «إيفر جيفين» لـ4 يوليو

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«اقتصادية الإسماعيلية» تؤجل قضية السفينة «إيفر جيفين» لـ4 يوليو «اقتصادية الإسماعيلية» تؤجل قضية السفينة «إيفر جيفين» لـ4 يوليو

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أصدرت المحكمة الاقتصادية الابتدائية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، قرارها في الدعوى القضائية رقم 78 لسنة 2021 المقامة من قبل هيئة قناة السويس، ضد ملاك ومستأجري السفينة «EVER GIVEN» وعدد من الأطراف الأخرى، بالتأجيل إلى جلسة 4 يوليو الشهر القادم للتسوية الودية بين الطرفين بناء على رغبة الملاك.

كانت السفينة البنمية إيفر جيفين جنحت بعرض قناة السويس في نهاية مارس الماضي مما الحق الخسائر بالقناة نتيجة تسببها في غلق القناة نحو 6 أيام متواصلة حتى نجح رجال قناة السويس من تكريك وتحريك السفينة بالقناة وعودتها إلى مسارها الطبيعي وأبحرت إلى البحيرات المرة بالإسماعيلية.


أعلن بيان لمالكي وشركات التأمين صادر من لندن، أنه على مدار أكثر من ١٥ يوما من جلسات عمل ممتدة إيجابية تجري مفاوضات بينهم وبين نادية الحماية والتعويض في المملكة المتحدة واللجنة المكلفة من قبل هيئة قناة السويس. وتم تقديم اقتراح يلبي جميع المتطلبات وبناء عليه تم التأكيد للمحكمة اليوم رغبة الملاك في تأجيل الجلسة من أجل أخذ الوقت اللازم للتوصل إلى حل نهائي وودي يرضي جميع الأطراف.

المصرى اليوم

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