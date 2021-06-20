رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية الصيدلة

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تابع الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني في كلية الصيدلة بالجامعه.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ حرص إدارة الجامعة على استمرار التواصل مع الطلاب والاطلاع على أي مشكلات قد تواجههم لاتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة لسرعة حلها.

جاء ذلك خلال جولة رئيس الجامعة في كلية الصيدلة اليوم الأحد، برفقة الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بحضور الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة .

يأتي ذلك في إطار سلسلة الجولات التى يقوم بها رئيس جامعة كفرالشيخ لمتابعة عملية امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2020 - 2021 وذلك للاطمئنان على سير الامتحانات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة.

وأشاد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس الجامعة بالتزام الجميع بخطة إدارة الجامعة وذلك في إطار توجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات، والتي طبقتها الكليات والتى تشمل قياس درجة حرارة الطلاب والحرص على وجود المسافات الآمنة بينهم ورش وتطهير وتعقيم قاعات الامتحان وجميع مباني الكليات وقياس درجات الحرارة والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، إضافة إلى تخصيص مداخل ومخارج منفصلة لدخول الطلاب لمنع التدافع والتزاحم حرصًا على سلامه الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس .