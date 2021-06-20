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توريد 372 ألف طن من الأقماح بالمنيا وتحرير 72 مخالفة خلال حملات رقابية

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توريد 372 ألف طن من الأقماح بالمنيا وتحرير 72 مخالفة خلال حملات رقابية توريد 372 ألف طن من الأقماح بالمنيا وتحرير 72 مخالفة خلال حملات رقابية

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أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا استمرار جهود مديرية ، في تنظيم عملية توريد محصول الأقماح، لموسم حصاد عام 2020 – 2021، حيث تم توريد 372452 طنا و43 كيلو جراما بالشون الحكومية والصوامع، وتستمر أعمال توريد محصول القمح حتى نهاية يونيو الجاري.

و أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أنه بجانب أعمال التوريد، تم ضبط 72 مخالفة تموينية متنوعة، خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، منها 60 مخالفة للمخابز البلدية، و10 مخالفات في مجال متابعة الأسواق، ومخالفتان في مجال متابعة المواد البترولية، مؤكداً استمرار تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية لإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية.

المصرى اليوم

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