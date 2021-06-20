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«إعادة تدوير السي دي» في ورشة عمل ببيت السناري الثلاثاء المقبل

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«إعادة تدوير السي دي» في ورشة عمل ببيت السناري الثلاثاء المقبل «إعادة تدوير السي دي» في ورشة عمل ببيت السناري الثلاثاء المقبل

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تنظم مكتبة الإسكندرية ورشة عمل للأطفال تحت عنوان «إعادة تدوير السي دي»، وذلك يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 2 ظهرًا، في مقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب بالقاهرة، والتابع لمكتبة الإسكندرية.

وتركز الورشة على التعريف بعملية إعادة التدوير من خلال جمع المواد القديمة وتحويلها إلى منتجات جديدة، مع التطبيق على أقراص الليزر أو السي دي، فهي تتكون من مواد قابلة لإعادة الاستخدام، كما أنه يمكن إعادة استعمالها في أشكال وصور مختلفة، كصناعة المجسمات والأشكال وأعمال الزينة.

وتُقدِّم الورشة أسماء عبدالعليم؛ وهي مدربة ورش فنية لديها خبرة في مجال الحرف والفنون اليدوية، كما أنها تمتلك القدرة اللازمة للتعامل مع الأطفال ومساعدتهم على الاستفادة من طاقاتهم الإبداعية.

وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال كيفية المحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، وكذلك الاستفادة من الأشياء القديمة بإعادة تدويرها واستخدامها، ما يقلل بدوره من خطورة النفايات.

وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مجانية، وتستهدف الأطفال من سن 10 إلى 12 سنة.

المصرى اليوم

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