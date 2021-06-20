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عيادة مجتمعية للاستشارات القانونية في الأحوال الشخصية بجامعة نورة

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عيادة مجتمعية للاستشارات القانونية في الأحوال الشخصية بجامعة نورة عيادة مجتمعية للاستشارات القانونية في الأحوال الشخصية بجامعة نورة
تعنى بالطلاق والحضانة والنفقة وتنظيم العلاقات الأسرية

عيادة مجتمعية للاستشارات القانونية في الأحوال الشخصية بجامعة نورة

افتتح مركز الاستشارات الأسرية "ترابط" في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، اليوم، "عيادة استشارات قانونية"، بالتعاون مع جمعية مودّة، وتعنى بتقديم الاستشارات فيما يتعلق بالأحوال الشخصية (طلاق، حضانة، نفقة، تنظيم العلاقات الأسرية، وغيرها) لكافة أفراد المجتمع بهدف تطوير الخدمات المقدمة في مجال التنمية الأسرية والحد من ظاهرة الطلاق وتخفيف آثاره على أفراد الأسرة.

وفي هذا الشأن أوضحت المدير التنفيذي للمركز إيمان العمر أنه من منطلق العمل التكاملي لتحقيق الاستقرار الأسري في المجتمع السعودي، تم فتح عيادة استشارات قانونية متخصصة بقضايا الأحوال الشخصية بمركز الاستشارات الأسرية لمساعدة الأسر والأفراد في حل مشكلاتها على يد متخصصين في المجال القانوني.

وتأتي هذه العيادة كأحد ثمار الاتفاقية المبرمة بين مركز الاستشارات الأسرية "ترابط"، في جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وجمعية مودّة، إدراكا لأهمية التماسك والترابط الأسري وأثره على وحدة المجتمع، وانطلاقا من المسؤولية المشتركة في تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، بالإضافة إلى الإيمان بأهمية تحسين الصحة النفسية لتكوين مجتمع صحي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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