أخبار عاجلة

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنوّرة -
كورونا في 6 دول خلال 24 ساعة.. 1205 وفيات بالبرازيل و232 ضحية بالمكسيك و194 بتونس -
93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021 -
تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو -
العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

تحصين 116 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والجدرى في بني سويف

Print
تحصين 116 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والجدرى في بني سويف تحصين 116 ألف رأس ماشية ضد الجلد العقدي والجدرى في بني سويف

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العقدي وجدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها،طبقا لخطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

وتبين من التقرير، الذي يعده الدكتور عصام يحيى مدير الطب البيطري، أن العدد الإجمالي للحيوانات التي تم تحصينها قد بلغ 116 ألفاً 34 رأس، منها 91 ألف 979 رأساً من الأبقار، و23 ألف و565 من الأغنام و490 من الماعز، منذ انطلاق الحملة وحتى 17 يونية الحالي، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

وأشار مدير الطب البيطري إلى أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ، قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها «بداية أبريل الماضى»، وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن الحملة يتم تنفيذها في 84 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا