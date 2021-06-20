بحوزته شهادة وفاة .. مصرع شاب صدمه قطار في شبين القناطر

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لقى شاب مصرعه ظهر اليوم في شبين القناطر حيث صدمة قطار المرج أثناء عبور المتوفى السكة الحديد وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطرالعام وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخر العربى مدير امن القليوبية إخطارا بوفاة شاب صدمة قطار المرج في شبين القناطر وانتقل مأمور مركز شبين القناطر، وتبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية عمره حوالى 30 عاما، وعثر في جيبة على شهادة وفاة لأحد الأشخاص ولم يتم العثور بحوزته على تحقيق شخصية يثبت هويته، وتم نقل الجثة للمستشفى وجارى الاستعلام عن المتوفى وتولت النيابة التحقيق.