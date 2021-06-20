وزير الزراعة: تنفيذ 320 مشروعًا زراعيًا بقيمة 40 مليار جنيه خلال 7 سنوات

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استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اليوم الأحد، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وقدم لهم التهنئة بمناسبة مرور ثلاث سنوات على إنشائها واستعرض معهم الإنجازات التي شهدها قطاع الزراعة خلال الـ7 سنوات السابقة سواء في مجال التوسع الأفقي أو الرأسي وزيادة تنافسية الصادارات الزراعية المصرية وأيضًا المبادرات التي أطلقتها الدولة المصرية في مجال الإنتاج النباتي أو الحيواني أو منتتحات الألبان، كما استعرض معهم موقف وسياسات تحقيق الأمن الغذائي وجهود الدولة في سبيل تحقيق الأمن وتقليل الفجوة الغذائية وأيضًا برنامج الإصلاحات الهيكلية لقطاع الزراعة.

وأكد وزير الزراعة خلال تصريحات له، الأحد، أن الإنجازات الزراعية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي غير مسبوقة، لأنه يعد قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي، إضافة إلى كونه يعتبر مدخلا رئيسيًا لقطاعات أخرى، وتزايدت أهميته على المستوى المحلي والدولي بعد جائحة كورونا نظرًا لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب وأيضًا لأنه يسهم في توطين التنمية ولديه القدرة على تحقيق تنمية متوازنة وإحتوائية.

وأضاف «القصير» أن إنجازات مصر الزراعية شملت تنفيذ حوالي 320 مشروعًا تكلفت أكثر من 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى مئات المليارات التي تم إنفاقها على البنية الأساسية، ويأتي على رأس الإنجازات مشروع الدلتا الذي أطلقه الرئيس السيسي بهدف تنمية 2.2 مليون فدان متضمنة زراعة مليون فدان في المشروع بإجمالي تكلفة تقدر بحوالي 300 مليار جنيه.

وأشار وزير الزراعة أيضًا إلى خطة التوسع الرأسي واستنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وقصيرة العمر وتوفر المياه وتقاوم الملوحة والأمراض والتغيرات المناخية، مضيفًا أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت نهضة غير مسبوقة، رغم ظروف جائحة كورونا خلال عام 2020 حيث بلغت ‏‏حوالي 5.2 مليون طن بقيمة قدرها ‏نحو 2.2 مليار دولار وبما يعادل 33 مليار جنيه

واستعرض وزير الزراعة أيضًا مع شباب تنسيقية الأحزاب والسياسيين جهود الدولة في مشروع تحديث منظومة الري الذي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لرفع كفاءة استخدام المياه ومواجهة الفقر المائي، كما أنه يسهم في زيادة الإنتاجية وتخفيض مستلزمات الإنتاج وتعظيم الاستفادة من وحدتي الأرض والمياه، كما شرح جهود الوزارة في مجال التحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية للمزارعين وأيضًا الإنجازات التي شهدتها مصر ‏في مجال تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات والتلقيح الاصطناعي وتطوير مراكز تجميع الألبان، لافتًا إلى أنه قد بلغ إجمالي تمويل البتلو 5 مليار جنيه لأكثر من 28 ألف مستفيد لتربية وتسمين 309 ألف رأس ماشية.

‏وأوضح «القصير» لوفد التنسيقية إنجازات قطاع الثروة الداجنة، مؤكدًا أن مصر أصبحت تحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن والبيض، كما أشار إلى الخدمات البيطرية التي تقدمها الوزارة لصغار المزارعين والمربين وأيضًا القوافل البيطرية المجانية، بالإضافة إلى إنتاج الأمصال واللقاحات البيطرية.

‏واستعرض وزير الزراعة جهود وإنجازات القيادة السياسية في المشروع القومي لتنمية البحيرات، وكذلك المشروعات العملاقة في مجال الثروة السمكية، والمبادرات التي تسهم في رفع المعاناة عن الصيادين في العديد من المحافظات، بالإضافة إلى إلقاء الزريعة في النيل لمساعدتهم في زيادة إنتاجهم من الأسماك وبالتالي تحسين مستواهم المعيشي.

وتحدث وزير الزراعة أيضًا عن جهود الدولة في مجال التعاون الزراعي بالقارة الأفريقية، كما تناول جهود الوزارة في مجال رفع كفاءة الأصول التابعة لها وأيضًا مشاركة الوزارة في مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس السيسي لتطوير الريف المصري، مشيرًا إلى أنه في مجال الزراعات التعاقدية لأول مرة يتم تنفيذها هذا العام في محصولي الفول الصويا وعباد الشمس.

‏واستعرض «القصير» أيضًا مع وفد التنسيقية أهم التحديات التي توجه قطاع الزراعة، ومن أهمها محدودية الأرض والمياه وتفتيت الحيازة والزيادة السكانية، بالإضافة إلى التغيرات المناخية، معربًا عن استعداد الوزارة لتلقي مقترحات وفد التنسيقية في بعض القضايا التي تواجه التنمية الزراعية وعلى رأسها آليات ضبط الزيادة السكانية ومعالجة تفتت الحيازة الزراعية.

واستمع وزير الزراعة إلى أسئلتهم واستفسارتهم المرتبطة بالزراعة والمزارعين فيمل وفد التنسيقية الشكر لوزير الزراعة لاطلاعهم على الجهود والإنجازات التي تحققت في هذا القطاع الهام والحيوى.

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يستقبل وفد تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين