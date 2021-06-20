أخبار عاجلة

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط -
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠ -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» يزور «المنيا» .. ويطلع على إنجازات المحافظة

Print
وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» يزور «المنيا» .. ويطلع على إنجازات المحافظة وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» يزور «المنيا» .. ويطلع على إنجازات المحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظة المنيا للاطلاع على المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المحافظة ومتابعة مشروع حياة كريمة الذي يستهدف خمسة مراكز في المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في استقبال وفد التنسيقية وقام بعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال الأعوام الماضية، مثل مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه والإسكان الاجتماعي وآخر ما وصلت إليه العمليات الإنشائية في مدينة المنيا الجديدة، واصطحب المحافظ وفد التنسيقية في زيارة للكورنيش الجديد بعد تطويره.

الجدير بالذكر أن وفد التنسيقية ضم كلًا من النائبة رشا كليب والنائب محمود بدر، والنائب أحمد ناجي، أعضاء مجلس النواب، كما ضم النائب أحمد فوزي والنائبة هيام فاروق، عضوي مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من إيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأحمد فتحي عضو لجنة التنظيم وأحمد مسعد وسارة أشرف وحسام عفت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا