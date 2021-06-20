وفد من «تنسيقية شباب الأحزاب» يزور «المنيا» .. ويطلع على إنجازات المحافظة

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زار وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين محافظة المنيا للاطلاع على المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقوم بها المحافظة ومتابعة مشروع حياة كريمة الذي يستهدف خمسة مراكز في المحافظة.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا في استقبال وفد التنسيقية وقام بعرض ما تم إنجازه من مشروعات خلال الأعوام الماضية، مثل مشروعات الصرف الصحي ومحطات المياه والإسكان الاجتماعي وآخر ما وصلت إليه العمليات الإنشائية في مدينة المنيا الجديدة، واصطحب المحافظ وفد التنسيقية في زيارة للكورنيش الجديد بعد تطويره.

الجدير بالذكر أن وفد التنسيقية ضم كلًا من النائبة رشا كليب والنائب محمود بدر، والنائب أحمد ناجي، أعضاء مجلس النواب، كما ضم النائب أحمد فوزي والنائبة هيام فاروق، عضوي مجلس الشيوخ، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من إيمان طلعت أمين سر لجنة الإدارة المحلية، وأحمد فتحي عضو لجنة التنظيم وأحمد مسعد وسارة أشرف وحسام عفت.