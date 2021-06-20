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ندوة بمكتبة الجديدة تناقش و«هم البيست سيلر»

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ندوة بمكتبة مصر الجديدة تناقش و«هم البيست سيلر» ندوة بمكتبة الجديدة تناقش و«هم البيست سيلر»

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تنظم مكتبة الجديدة في الخامسة من مساء الغد الاثنين ندوة لمناقشة كتاب «حكايات عن القراءة ووهم ( الأكثر مبيعا )» للكاتب الصحفى / سامح فايز الحائز على جائزة ساويرس في الادب .

وقال الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة أن الكتاب يرصد ما شهدته السنوات الأخيرة من صعود عدد من الظواهر الأدبية المتعلقة بالقراءة في مصر، كان أهمها انتشار نوعية معينة من الكتابات مثل أدب الرعب والخيال العلمي، والكتابات الرومانسية وأدب السيرة الذاتية، وسطوة السوشيال ميديا التي أثرت بشكل كبير على حركة صناعة الكتاب والنشر في مصر.

وأضاف «في كتاب best seller- حكايات عن القراءة، يحاول المؤلف رصد جميع الظواهر المتعلقة بحركة الكتابة والقراءة وتقديم قراءة لها بشكل بسيط بعيدا عن تعقيدات الكتابة الأكاديمية».

من جانبها قالت إيمان مهدى، مدير مكتبة مصر الجديدة، أن الكتاب يقدم شرحًا وافيًا لظاهرة البيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعا، مع رصد لصعود تلك النوعية من الكتابات مع شرح لحقيقتها وهل هي الأكثر مبيعا بالفعل أم لا.

وأضافت: «بيست سيلر هو كتاب مهم لكل مهتم بالقراءة في محاولة لمعرفة ما الذي حدث للقراءة بعد يناير 2011 وحتى الآن».

المصرى اليوم

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