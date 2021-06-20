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«محامين شمال القاهرة» تعلن تشكيل اللجنة النقابية للفرعية

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«محامين شمال القاهرة» تعلن تشكيل اللجنة النقابية للفرعية «محامين شمال القاهرة» تعلن تشكيل اللجنة النقابية للفرعية

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أعلن مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، برئاسة عمرو محي، نقيب الفرعية، عن تشكيل اللجان النوعية، وهي لجنة العلاج، ولجنة الشباب، ولجنة المرأة، ولجنة المعاشات، واللجنة الثقافية، والفكر القانوني، ولجنة الإعلام، ولجنة الحريات، ولجنة الرحلات.
من جانبها، دعت ولاء على، عضو مجلس نقابة محامين شمال القاهرة، مقرر لجنة المرأة، المحاميات للانضمام إلى اللجنة، مشددة على ضرورة أن تتحلى الأستاذة المحامية المتقدمة للانضمام إلى اللجنة بالالتزام المهني والأخلاقي.

وجاء تشكيل اللجان التي أعلنتها النقابة الفرعية كالتالي: طارق بخيت، ونادر نوري، مقررا لجنة العلاج، ومحمد هيبة، مقرر لجنة الشباب، واختار المجلس ولاء على، مقرر لجنة المرأة، ولجنة المعاشات، التي يشغل عضويتها طارق بخيت وأبوالعلا مكي.

أما اللجنة الثقافية والفكر القانوني، فمقررها طارق بخيت، ولجنة الإعلام، مقررها حسين أبودوح، ووليد السيد، مقرر لجنة الحريات، وأحمد المرشدي، وهيثم مجدي، مقررا لجنة الرحلات.

المصرى اليوم

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