الآن بالرابط .. نتيجة الشهادة الإعدادية فى البحيرة برقم الجلوس (أدخل الرقم)

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اعتمد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ظهر اليوم نتيجة الشهادة الشهادة الإعدادية العامة، وبلغت نسبة النجاح ٧٠.٩%، وبلغ إجمالى عدد الطلاب المتقدمين 103 آلاف و803 طالبًا وطالبة.

واعتمد المحافظ اأيضًا نتيجة الصف الثالث الإعدادي المهني بنسبة نجاح ٨٥%، وصل عدد المتقدمين 7 آلاف و183طالبًا وطالبة، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للمكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ووبلغت نسبة النجاح فى امتحانات الصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع نسبة ٨١% .

محافظ البحيرة يتصل بأوائل الصف الثالث الإعدادي فى محافظة البحيرة لتهنئتهم بالنجاح

اتصل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالطلاب أوائل الصف الثالث الإعدادي مقدمًا لهم التهنئة بالتفوق متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

اضغط هنا نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أوائل الشهادة الإعدداية فى محافظة البحيرة

أعلن يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أسماء الطلاب أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة وهم: