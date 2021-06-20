وفاة "الصبحي" المرشد الطلابي بمدرسة الخندق بمكة

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توفي اليوم الأحد، الشيخ إبراهيم بن سعيد الصبحي، أحد رواد العمل الاجتماعي، والمرشد الطلابي بثانوية الخندق بمكة المكرمة.

ونعت ثانوية الخندق بمكة مرشدها الطلابي "الصبحي" الذي وافاه الأجل صباح اليوم بأحد مستشفيات العاصمة المقدسة.

ويعتبر "الصبحي" أحد رواد العمل الاجتماعي بالعاصمة المقدسة، وهو عضو مجلس الإدارة بمؤسسة توفيق الأهلية للحث على الزواج، وله مساهمات في العمل التطوعي.

وتتقدم "سبق" بخالص العزاء والمواساة لأسرة وذوي "الصبحي"، سائلةً الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.