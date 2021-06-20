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هذه المنطقة هي الأعلى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. 6087 في أسبوع

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هذه المنطقة هي الأعلى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. 6087 في أسبوع هذه المنطقة هي الأعلى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. 6087 في أسبوع
18394 مخالفة بجميع المناطق.. والداخلية تشدد على الجميع التقيد بالتعليمات

هذه المنطقة هي الأعلى في مخالفات الإجراءات الاحترازية.. 6087 في أسبوع

بلغت إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من "كوفيد-19" (18394) مخالفة، وذلك خلال المدة من 3 / 11 / 1442هـ وحتى 9 / 11 / 1442هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ(6087) مخالفة، تلتها المنطقة الشرقية بـ(2766) مخالفة، ثم منطقة مكة المكرمة بـ(2333) مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ(1516) مخالفة، فمنطقة القصيم بـ(1293) مخالفة، ومنطقة الجوف بـ(1078) مخالفة، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(850) مخالفة، فمنطقة تبوك بـ(845) مخالفة، ومنطقة حائل بـ(804) مخالفات، ومنطقة الباحة بـ(383) مخالفة، ومنطقة نجران بـ(193) مخالفة، ومنطقة عسير بـ(178) مخالفة، ثم منطقة جازان بـ(68) مخالفة.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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