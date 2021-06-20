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وزير الصحة يشهد توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط البدني

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وزير الصحة يشهد توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط البدني وزير الصحة يشهد توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط البدني
ليكون جزءاً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في التحسين

وزير الصحة يشهد توقّع مذكرة تفاهم لتعزيز النشاط البدني

شهد وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة وإحدى الشركات في المجال الرياضي؛ لتعزيز النشاط البدني ليكون جزءاً من الرعاية الصحية وإبراز دوره في تحسين الحالة الصحية لأفراد المجتمع وتغيير أنماط الحياة نحو مجتمع صحي.

وتتضمّن المذكرة التي وُقّعت مع شركة "لجام" الرياضية، التعاون في مجال تعزيز الصحة، وتقديم البرامج الوقائية الصحية وتكثيف الحملات التوعوية المشتركة في مجال النشاط البدني لأفراد المجتمع كافة.وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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