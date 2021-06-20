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استشهاد أمين شرطة حاول التصدى لتاجر مخدرات فدهسه بسيارته في الخصوص

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استشهاد أمين شرطة حاول التصدى لتاجر مخدرات فدهسه بسيارته في الخصوص استشهاد أمين شرطة حاول التصدى لتاجر مخدرات فدهسه بسيارته في الخصوص

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استشهد أمين شرطة من قوة قسم الخصوص إثر محاولة تاجر مخدرات الهروب من كمين أمني خلال حملة أمنية لضبط تجار المخدرات بالمنطقة حيث حاول المتهم الهروب من القوة فأصطدم بامين الشرطة فلقى مصرعه في الحال.

ألقى القبض على المتهم وتحرر محضر بالواقعة ونقل جثة أمين الشرطة الشهيد للمستشفى، حيث قررت النيابة بالتصريح بدفن جثمان الشهيد في مسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية، واستعجال تقرير الطب الشرعي حول الواقعة وطلب تحريات المباحث وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق، فيما تقرر إقامة جنازة عسكرية للشهيد بمسقط رأسه بقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية في حضور القيادات الأمنية بمحافظتي القليوبية والمنوفية.

تلقي اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية إخطارا من العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية باستشهاد أمين شرطة محمد على صابر من قوة شرطة قسم الخصوص خلال حملة أمنية لمداهمة دواليب المخدرات وضبط المتاجرين بالمواد المخدرة بدائرة لقسم.

وتبين من تحريات من النقيب عمر الضباش معاون مباحث قسم الخصوص أنه خلال الحملة وفحص بعض المشبوهين بحيازة المخدرات والأقراض المخدرة في بعض مناطق دواليب المخدرات بمنطقة الخصوص شعر المتهم بالقوات فحاول الهرب بسيارته من الكمين الأمني فتصدي له أمين الشرطة الشهيد فاصطدم به بالسيارة فلقي مصرعه في الحال، وتمكنت القوات من ضبط المتهم وبحوزته المواد المخدرة داخل السيارة وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار وأنه حاول الهرب من القوات خلال ضبطه فتصدي له الشهيد واصطدم به، قررت النيابة التصريح بدفن جثمان الشهيد حيث تجري حاليا الاستعدادات لمراسم تشييع الجثمان في جنازة عسكرية بفقرية سبك الأحد بمحافظة المنوفية مسقط رأس الشهيد.

المصرى اليوم

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