أخبار عاجلة

93 شكوى ضدّ المطارات في السعودية -
«أتوس» الفرنسية: مصر حجر الزاوية لأعمالنا فى الشرق الأوسط -
٩٦٫٦ مليون خط محمول فى مصر خلال ٢٠٢٠ -
المركز الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على منطقة الباحة تستمر حتى الـ 8 مساءً -
"الأرصاد": هطول أمطار رعدية وزخات من البَرَد على نجران وعسير والباحة -
"شعر الخيرية" بمكة تطلق مشروع "نروي ظمأهم" لسقيا الأيتام والفقراء والمحتاجين -
اليوم.. طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية يؤدون امتحان اللغة العربية -
إطلاق تطبيقات الذكاء الاصطناعى فى قطاعى الزراعة والتعليم العالى نهاية العام الجارى -
منافسة حادة بين «جوجل» و«سامسونج» تنتهى بدعوى قضائية -
طلب إحاطة عن تردى خدمات مستشفى «ميت بره» فى المنوفية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

انتشال جثة فتاة من نيل دسوق في كفر الشيخ

Print
انتشال جثة فتاة من نيل دسوق في كفر الشيخ انتشال جثة فتاة من نيل دسوق في كفر الشيخ

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتشل رجال الإنقاذ النهري بدسوق جثة فتاة، ١٨ سنة، من النيل بفرع رشيد بمدينة دسوق، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، تلقى بلاغا من الأهالي بمدينة دسوق بوجود جثة عائمة بنيل دسوق بفرع رشيد، وانتقل للموقع رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والمقدم عمرو فتح الله، رئيس مباحث بندر دسوق، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق بمعاونة بعض الأهالي والصيادين من انتشال الجثة.

وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بإسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

طن كسر الفول البلدى بـ7600 جنيه.. سعر العلف في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طفيف.. سعر السمك والجمبري في مصر الأحد 11 يوليو 2021

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

تراجع طن «التسليح» 200 جنيه.. سعر الحديد والاسمنت فى مصر الأحد 11 يوليو

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا

العمل عن بُعد فى «windows 11» للتوافق مع مرحلة ما بعد كورونا