انتشال جثة فتاة من نيل دسوق في كفر الشيخ

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انتشل رجال الإنقاذ النهري بدسوق جثة فتاة، ١٨ سنة، من النيل بفرع رشيد بمدينة دسوق، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى دسوق العام تحت تصرف النيابة العامة.

كان العميد أحمد السكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، تلقى بلاغا من الأهالي بمدينة دسوق بوجود جثة عائمة بنيل دسوق بفرع رشيد، وانتقل للموقع رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق والعميد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، والمقدم عمرو فتح الله، رئيس مباحث بندر دسوق، وتمكن رجال الإنقاذ النهري بمدينة دسوق بمعاونة بعض الأهالي والصيادين من انتشال الجثة.

وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها، وكشف تقرير مفتش الصحة أن الوفاة بإسفكسيا الغرق، وتم تحرير محضر بالواقعة وإيداع الجثة بمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة العامة.