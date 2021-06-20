«المحامين»: «عطية» يشكر رئيس مجلس الدولة لتوريد مستحقات النقابة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن توجيه رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب، الشكر إلى المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والمستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة، على التعاون المثمر مع نقابة المحامين، وذلك بعد توريد مبلغ وقدره 30 مليون جنيه، من مستحقات نقابة المحامين المحصلة من تاريخ 1 أكتوبر الماضي، حتى 1 أبريل.

وكان «عطية»، أعلن عن توريد مجلس الدولة لثلاثين مليون جنيه من أتعاب المحاماة، وقال عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بشرى لزملائي وأبنائي وصلني الآن من مجلس الدولة ثلاثون مليون جنيه أتعاب محاماة».