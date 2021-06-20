رفع 8 آلاف طن قمامة وإزالة 618 حالة إشغالات متنوعة خلال الأسبوع الماضي في الفيوم

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قامت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم واطسا وسنورس، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 8496 طن قمامة، وإزالة 618 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 926 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.
أوضح أحمد شاكر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3000 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق أحياء وشوارع المدينة والطرق الرئيسية ومداخل القرى والطريق الدائري، كما تم إزالة 200 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.
وأضاف، أنه تم تركيب عدد 120 كشاف «ليد» وصيانة 250 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بالاحياء شرق، وغرب، وجنوب، والجون، بالأضافة إلى الطرق العمومية بقرى دمو، وكفور النيل، وسيلا، والعزب، فضلاً عن تطوير ميداني المسلة، ودله.
فيما أشار خالد فراج، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إطسا، إلى أنه تم تنظيم 39 حملة مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 3420 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 105 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية وقرى المركز، كما تم صيانة 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القري.
وكشف المهندس محمود هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أن الحملات أسفرت عن رفع 2076 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 313 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن تركيب 38 كشاف «ليد» وصيانة 118 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.