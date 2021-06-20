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محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة الكبرى

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محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة الكبرى محافظ الغربية يتابع امتحانات المدارس الفنية بالمحلة الكبرى

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تابع اليوم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أعمال امتحانات الدبلومات الفنية في يومها الثاني بمدينة المحلة الكبرى، حيث تفقد ثلاث مدارس هي مدرسة المحلة الكبرى الثانوية بنات والتي يؤدي الامتحانات بها عدد ٤٠٧ طالبة موزعين ب ٣٠ لجنة بواقع ١٤ طالبة باللجنة الامتحانية، كما تفقد مدرسة عبدالمجيد سليم الابتدائية حيث يؤدي بها ٢٨٤ طالب وطالبة موزعين على ٢٠ لجنة، واختتمت جولة تفقد الامتحانات بزيارة مدرسة المحلة التجارية بنات والتي تتضمن ٢٤ لجنة تحوي ٣٣٥ طالبة.

اطمأن المحافظ على سير عملية الامتحانات دون أي معوقات، وكذلك اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من توافر المطهرات والكمامات، أجهزة قياس الحرارة، إلى جانب التأكد من تهوية اللجان والإضاءة فيها.

يذكر أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام ٣٣٢٦٩ طالب وطالبة موزعون على ١٣٣ لجنة امتحانية.

المصرى اليوم

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