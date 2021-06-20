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إيقاف رئيس قسم التاريخ بكلية آداب بني سويف 3 أشهر لصفعه طالبة على وجهها

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إيقاف رئيس قسم التاريخ بكلية آداب بني سويف 3 أشهر لصفعه طالبة على وجهها إيقاف رئيس قسم التاريخ بكلية آداب بني سويف 3 أشهر لصفعه طالبة على وجهها

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قرر. الدكتور منصور حسن رئيس جامعه بني سويف. ايقاف.رئيس قسم التاريخ.عن العمل.لمده ثلاثه اشهر أو لحين انتهاء التحقيقات لقيامه بصفع طالبة بالقلم على وجهها داخل لجنة الامتحانات بالفرقة الثانية بكلية الاداب.

وكان رئيس الجامعة تلقى مذكره مقدمه من عميد كليه الاداب بجامعه بني سويف بعد شكوى الطالبه «رانيا ر بالفرقه الثانيه بكليه الاداب بقيام. الاستاذ المساعد ورئيس قسم التاريخ بالتعدى عليها بصفعها بالقلم.وعلى الفور امر رئيس الجامعة بالتحقيق في الواقعة عن طريق المحقق القانوني في الجامعه واقتراح وقف رئيس قسم التاريخ عن العمل لمصلحه التحقيق. ولمده ثلاثه اشهر أو لحين انتهاء التحقيقات.

المصرى اليوم

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