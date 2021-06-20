المشدد 5 سنوات لـ«راعية غنم» قتلت زميلتها بعصا في 15 مايو

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قضت محكمة جنايات القاهرة ،بمعاقبة «سليمة. ا» راعيه غنم بالسجن المشدد 5 سنوات في اتهامها بالاعتداء على زميلتها بالضرب بعصا خشبيه مما أحدث اصاباتها ولقيت مصرعها متاثره باصاباتها بسبب الخلاف على راعية الغنم في 15مايو.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمه الذي التمس براءاتها من الاتهامات المنسوبة اليها ،والذى قال ان موكلته كانت في حالة دفاع شرعي مع المجنى عليها ،ووقعت بينهما مشاجرة بسبب رعى الغنم واعتديا الطرفين على بعض بالضرب.

وأضاف الدفاع في مرافعته بان موكلته لم تقصد قتل المجنى عليها بل اعتدت عليها بالضرب كدفاع شرعي.

كانت النيابة احالت المتهمة إلى محكمة الجنايات ووجهت لها النيابة تهمة ضرب افضى إلى موت.

وقال أمر الإحالة أن المتهمه ضربت المجنى عليها عمدا وأحدثت اصاباتها التي نتج عنها الوفاة عقب نقلها إلى المستشفى .

البداية تلقى قسم شرطة 15 مايو ،اخطارا من مستشفى مايو العام ،باستقبال المجنى عليها «عيدة -ي» مصابة بكدمات وجروح في أنحاء الجسم ،وخلال اسعافها لفظت أنفاسها الأخيرة