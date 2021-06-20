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قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»: جهود المجتمع المدني تتزين بالفضيلة والوطنية

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قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»: جهود المجتمع المدني تتزين بالفضيلة والوطنية قاضي التحقيق في قضية «التمويل الأجنبي»: جهود المجتمع المدني تتزين بالفضيلة والوطنية

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وجه المستشار على مختار، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وقاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المُعروفة إعلاميًا بـ«التمويل الأجنبي»، رسالة للجمعيات ومنظمات حقوق الإنسان، بعد قراره الصادر اليوم الأحد بانتهاء التحقيقات بشأن 5 جميعات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضدهم، لعدم كفاية الأدلة والأهمية.
ونوه «مختار» في بيان له، إلى أن الأعمال والجهود التي يسعى المجتمع المدني إليها تلك التي تتزين بالفضيلة وتتسربل بالإنسانية وتتوشح الوطنية، إذ أن العمل المدني الذي هو في أصله عمل تطوعي هو ذلك الضوء الطليق الذي ينفذ معينًا للوطن في تمزيق ظلام الجهل والعوز، يعطي أملاً للضعفاء والمستضعفين ويدفع عجلة التنمية ويسهم في إرساء سيادة القانون وترسيخ الانتماء، انتماءً لتراب الوطن وتكافلاً وتضامنًا ومساواة بين أبناءه بكافة أطيافهم، فما أعظم الفضيلة والإنسانية في محراب حب وطن.
وأهاب القاضي بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني العاملة في والكيانات التي تمارس عملاً من أعمال المجتمع المدني ونأخذ على أيديهم بسرعة توفيق أوضاعهم ونذكرهم مراراً بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بقانون 149 لسنة 2019 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/1/2021 والذي نص في بابه الثاني على مواد نظمت إجراءات توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات والكيانات الأجنبية غير الحكومية والكيانات المصرية خلال عام من تاريخ اصدار اللائحة التنفيذية

المصرى اليوم

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