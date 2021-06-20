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صحيفة: ليفربول يفاوض نجم الإيطالى تمهيدًا لرحيل محمد صلاح

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صحيفة: ليفربول يفاوض نجم المنتخب الإيطالى تمهيدًا لرحيل محمد صلاح صحيفة: ليفربول يفاوض نجم الإيطالى تمهيدًا لرحيل محمد صلاح

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كشفت صحيفة «لاجازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن نادي ليفربول الإنجليزي يسعى للتعاقد مع دومينيكو بيراردي جناح ساسولو الإيطالى بديلا محتملا للمصري محمد صلاح، خاصة أن مستقبل صلاح في آنفيلد غير واضح «حسب الصحيفة» رغم بقاء عامين على عقده الحالي.

وأكد التقرير الصحفي، أن ليفربول كثف من مفاوضاته مع بيراردي الذي تألق في أول مباراتين في يورو 2020 مع إيطاليا.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ساسولو قد حدد 50 مليون يورو للاعب البالغ من العمر 26 عامًا، والذي سجل 17 هدفًا في 30 مباراة بالدوري الإيطالي الموسم الماضي.

المصرى اليوم

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