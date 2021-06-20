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مجددًا.. المرور يحذر من حسابات وهمية لإصدار رخص للنساء.. و"سبق" تحاور إحداهن

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ادعت صاحبة إحداها أنها سيدة وتملك خطابًا ومتعاونة مع إدارة المرور ومفوضة منهم

مجددًا.. المرور يحذر من حسابات وهمية لإصدار رخص للنساء.. و

جددت إدارة المرور تحذيرها من حسابات وهمية وبأرقام سعودية تدعي قدرتها على استخراج رخص قيادة للنساء وبأسعار رمزية مستخدمة معرفًا سعوديًا.

"سبق" بدورها تواصلت مع أحد هذه الحسابات وأبدت رغبتها في استخراج رخصة سير، كما ادعت مروجة الحاسب والتي ادعت أنها سيدة وتملك خطابًا ومتعاونة مع إدارة المرور ومفوضة منهم.

واستخدمت مروجة الحساب سيرة ذاتية تخدع فرائسه وتحديدًا من النساء واصفًا نفسه بالتالي:
"أنها مسـؤولة عــن إتمام الفحــص العملـــي والنظــري، وترتيب الأمور، حيث يتقدم عوضاً عنك أشخاص مهيئين لتقديم الفحص اللازم بشكل رسمي.

وتابعت: يتم تحصيل النتيجة المرادة وإدخالها علـــى النظام الرئيسي داخل إدارة المرور في المملكة العربية ، ويتم إصدار الرخصة بشكل قانوني ومضمونة، مؤكدًا أن جميع الحقوق محفوظة.

وحول الرسوم قالت إن المبلغ 1700 ريال تشمل جميع الرسوم ومدة الرخصة 10 سنوات، مؤكدًا أنه يجب دفع مقدم 1200 حالًا للبدء في تنفيذ الإجراءات والأوراق، وبعد الانتهاء وتسليم الرخصة يتم دفع المبلغ المتبقي 500 ريال.

وكان مصدر بالإدارة العامة للمرور أكد لـ"سبق" عدم صحة أي حساب يدعي مثل هذه الدعايات محذرًا منه، ومؤكدًا أنها حسابات نصب واحتيال.

مجددًا.. المرور يحذر من حسابات وهمية لإصدار رخص للنساء.. و

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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