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غياب حنين حسام عن حضور جلسة الحكم عليها بـ «الاتجار بالبشر»

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غياب حنين حسام عن حضور جلسة الحكم عليها بـ «الاتجار بالبشر» غياب حنين حسام عن حضور جلسة الحكم عليها بـ «الاتجار بالبشر»

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غابت المتهمة حنين حسام المعروفة إعلاميا ب«فتاة التيك توك» عن حضور جلسة النطق بالحكم عليها مع مودة الادهم آخرين في اتهامهم بـ«الاتجار بالبشر».

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق راشد، ومحمد أحمد صبري، وأمانة سر هاني شحاتة، ومجدي شكري.

وجهت النيابة للمتهمتين تهم الاعتداء على قيم ومبادئ الأسرة المصرية والمجتمع، والاشتراك مع آخرين في استدراج الفتيات واستغلالهن عبر البث المباشر، وارتكاب جريمة الإتجار بالبشر، وتلقي تحويلات بنكية من إدارة التطبيق مقابل ما حققته من مشاهدة ونشر فيديوهات تحرض على الفسق لزيادة نسبة المتابعين لها، والعضوية بمجموعة «واتس آب» لتلقي تكليفات استغلال الفتيات، فضلًا عن تشجيع الفتيات المراهقات على بث فيديوهات مشابهة، والهروب من العدالة ومحاولة التخفي وتشفير هاتفيهما وحساباتهما.

المصرى اليوم

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