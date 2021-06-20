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إصابة 19 شخصا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمحمصة في أبو قرقاص بالمنيا

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إصابة 19 شخصا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمحمصة في أبو قرقاص بالمنيا إصابة 19 شخصا في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمحمصة في أبو قرقاص بالمنيا

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أصيب 19 شخصا بينهم 15 في حالة خطرة، في انفجار أسطوانة بوتاجاز بمحمصة بمدينة أبوقرقاص، جنوب المنيا. وتلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق هائل بممحصة، شارع الجمهورية بمدينة أبوقرقاص، ما تسبب في وقوع مصابين.

انتقل فريق الحماية المدنية وتم إخماد الحريق، وتبين إصابة 19 شخصا بينهم 15 في حالة خطرة تم نقلهم إلى مستشفي أبوقرقاص المركزي. وكشفت المعاينات الأولية، حدوث انفجار تشرب غاز واندلاع نيران من أسطوانة بوتاجاز، داخل محمصة بشارع الجمهورية، مما دفع أحد العمال بإلقائها بالشارع، مما تسبب في إصابة المارة.

قال الدكتور محمد فتحي، مدير مستشفي أبوقرقاص المركزي، إنه تم إجراء الإسعافات العاجلة للمصابين، ونقل 15 منهم إلى مستشفي التأمين الصحي بالمنيا، لإصابتهم بنسبة حروق تتجاوز الـ 70 %، ووجود حالات خطرة بينهم، بينما تم حجز 4 حالات للعلاج بالمستشفى حالاتهم مستقرة.

تحرر محضر بالواقعة، وجاري حصر أسماء المصابين، وتم التحفظ على موقع الحريق، حيث قررت النيابة العامة استدعاء المعمل الجنائي لتحديد أسباب الحريق. من جانبه كلف المحافظ اللواء أسامة القاضي، وكيل وزارة الصحة، ورئيس فرع التامين الصحي، لمتابعة حالة المصابين، وتقديم الرعاية لهم .

المصرى اليوم

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