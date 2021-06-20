«تعليم المنيا»: الاستعانة بـ10 % مراقبين احتياطيا داخل لجان امتحانات الدبلومات الفنية

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أكد المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، عدم تلقي غرفة العمليات المركزية بالمديرية، أو غرف الإدارات التعليمية التسع، أي شكاوي، من امتحانات اليوم الثاني لامتحانات الدبلومات الفنية.

وقال «الرشيدي» تم الاستعانة ب 10 % من قوة الملاحظين بكل لجنة عامة، للتواجد داخل اللجان لمواجهه، أي تغيب أو طوارئ، وسد العجز وسير الامتحانات بشكل منتظم، وأضاف تجري لامتحانات داخل 197 لجنة عامة، خصصت لعدد 57460. طالب وطالبة بجميع التخصصات ( صناعي، تجاري، زراعي، فندقي ) من العدوه شمالا حتي دير مواس جنوبا، وسط إجراءات احترازية ووقائية من وباء كورونا المستجد.

يذكر ان الامتحانات تجري داخل 197 لجنة عامة، لاستقبال 57460 طالب وطالبة، منها 102 لجنة للتعليم الصناعي والمهني، لاستقبال 23300 طالب وطالبة، و65 لجنة للتعليم التجاري والفندقي لاستقبال 21600 طالب وطالبة، و30 لجنة للتعليم الزراعي، لاستقبال 12560 طالب وطالبة.